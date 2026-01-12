Nieve en Sierra La Martha: senderistas desafían el frío en Coahuila

ARTEAGA, COAHUILA.- La caída de nieve registrada este domingo en la Sierra La Martha, ubicada en el municipio de Arteaga y en los límites con Nuevo León, atrajo a decenas de personas que se aventuraron a la zona con el objetivo de obtener fotografías del paisaje cubierto de blanco.

¿Cómo ocurrió la caída de nieve?

El fenómeno se presentó tras las condiciones climáticas registradas el 11 de enero, cuando este punto montañoso, que supera los 3 mil 500 metros sobre el nivel del mar, comenzó a registrar acumulación de nieve, hecho que rápidamente fue difundido a través de redes sociales.

A raíz de la viralización de imágenes y videos, más senderistas y automovilistas intentaron acceder a la sierra, pese a las bajas temperaturas, presencia de hielo y neblina que complicaron tanto los senderos como las carreteras de acceso.

Advertencias de las autoridades

Ante esta situación, autoridades municipales de Arteaga emitieron un llamado a la ciudadanía para evitar visitar la zona, al advertir que las condiciones climatológicas representan un riesgo considerable para quienes no cuentan con el equipo ni la experiencia necesaria.

Finalmente, exhortaron a priorizar la seguridad personal y atender las recomendaciones oficiales, recordando que el atractivo visual de la nieve no debe poner en riesgo la integridad de los visitantes.