Reúne CBTis 54 a jóvenes en Chiviscada

CIUDAD ACUÑA, Coah.- Estudiantes del CBTis 54 participaron en la tradicional Chiviscada anual, un encuentro culinario en el que prepararon discadas con recetas familiares y compitieron por presentar los mejores platillos.

En la actividad participaron alumnos de distintas especialidades del plantel, quienes integraron equipos para elaborar sus propuestas gastronómicas.

Evaluación de los Platillos por Expertos

El evento reunió a más de 10 equipos y contó con cocineros reconocidos como jueces, quienes se encargaron de evaluar los platillos.

Importancia de la Chiviscada en la Comunidad Estudiantil

La Chiviscada se ha consolidado como una de las actividades extracurriculares más importantes del plantel, al promover la convivencia y la participación de la comunidad estudiantil.

Al finalizar la competencia, se reconoció a los equipos que presentaron los mejores platillos.