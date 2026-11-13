Inicia rehabilitación de Plaza Magisterial

La alcaldesa Sari Pérez Cantú encabezó el arranque oficial de la obra de rehabilitación de la Plaza Magisterial, en la colonia del mismo nombre, como parte del compromiso del gobierno municipal de rescatar los espacios de convivencia comunitaria y promover el deporte y la integración familiar.

Acompañaron a la alcaldesa el regidor de Obras Públicas, ingeniero Orlando Hipólito Plaza; el director de Obras Públicas, arquitecto Carlos Evaristo Thompson González; miembros del Cabildo, equipo Mejora, vecinos y directores del Ayuntamiento.

Pérez Cantú destacó la relevancia de la obra y el respaldo del gobernador Manolo Jiménez Salinas. Las y los vecinos agradecieron la pronta respuesta a sus peticiones y la preocupación de la alcaldesa por los espacios públicos que sirven para la integración familiar.

La obra de rehabilitación busca mejorar la convivencia familiar y el deporte en la comunidad.

El proyecto contempla la instalación de 575 metros cuadrados de pasto artificial y 238 metros cuadrados de pintura vinílica en muros, además de un lote completo de resane en áreas dañadas de pisos y muros, para contar con espacios dignos y seguros para la práctica deportiva y recreativa de chicos y grandes.

El proyecto incluye la instalación de pasto artificial y pintura en muros para un espacio seguro.

Los trabajos incluirán también el retiro de 91 metros lineales de malla ciclónica y la colocación de nuevos tramos de 2 y 2.5 metros de altura y la construcción de 43 metros cuadrados de banqueta.

Sari Pérez Cantú destaca el apoyo del gobernador Manolo Jiménez Salinas en esta iniciativa.

Con esta obra, Frontera reafirma su compromiso de recuperar espacios públicos para el deporte y la convivencia de las familias, en trabajo conjunto con el gobernador Manolo Jiménez Salinas, con orden y rumbo.