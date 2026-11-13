Cumple Yesica con obra de electrificación

Castaños, Coah.- Con el propósito de mejorar las condiciones de vida de las familias y garantizar el acceso a servicios básicos, la alcaldesa de Castaños, Yesica Sifuentes Zamora, puso en marcha una obra de electrificación en la calle Benito Juárez, atendiendo una necesidad que durante años habían solicitado los habitantes del sector.

Los trabajos representan un avance importante para los vecinos, quienes enfrentaban dificultades para contar con un suministro adecuado de energía eléctrica, situación que limitaba sus actividades cotidianas y representaba gastos adicionales para mantener el servicio.

Acciones de la autoridad

Durante el arranque de obra, la presidenta municipal destacó que esta acción responde al compromiso de acercar infraestructura básica a los sectores que más lo necesitan, mediante la atención directa a las peticiones ciudadanas.

Señaló que recientemente se entregó otra obra de electrificación en la que las familias esperaron más de 20 años para contar con este servicio, mientras que en el sector de la calle Benito Juárez los vecinos llevaban alrededor de tres años realizando gestiones para concretar el proyecto.

"Son obras reales, obras palpables, que van a venir a dar continuidad, a mejorar y a brindar seguridad aquí en la colonia, en esta calle Benito Juárez, y sobre todo a que se siga poblando más este sector", expresó la edil.

Detalles confirmados

Asimismo, Sifuentes Zamora destacó que su administración mantiene como prioridad atender las necesidades fundamentales de la población, como electrificación, agua potable y drenaje, mediante una planeación que permita llevar los servicios a donde más se requieren.

Asimismo, reconoció el respaldo del gobernador Manolo Jiménez Salinas para concretar proyectos de infraestructura en el municipio, al señalar que el trabajo coordinado permite llevar beneficios directamente a las familias.

De esta manera, el gobierno municipal reafirma el compromiso de mantener una política de cercanía con la ciudadanía, escuchando las necesidades de los diferentes sectores y dando seguimiento a las gestiones para mejorar sus condiciones de vida.