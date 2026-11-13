Rubén Rocha Moya podrá acceder a sus pensiones en Sinaloa

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) informó este viernes 13 de noviembre que permitirá al gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, disponer de los recursos correspondientes a sus pensiones, pese a que el resto de sus cuentas bancarias permanece congelado por presuntos vínculos con el narcotráfico.

A través de un comunicado oficial, la dependencia federal detalló que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) acatará una suspensión provisional otorgada por la Segunda Sala Regional en Sinaloa del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA), resolución que autoriza al mandatario con licencia a recibir sus pagos futuros por concepto de jubilación.

De acuerdo con los términos establecidos por el órgano jurisdiccional, Rocha Moya podrá acceder exclusivamente a las prestaciones económicas provenientes del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS), institución de la cual fue rector y académico.

Hacienda puntualizó que dichos ingresos se encuentran amparados por el principio legal de inembargabilidad de las pensiones vigente en la legislación mexicana, motivo por el cual la autoridad financiera está obligada a garantizar su entrega sin que ello signifique levantar las restricciones generales sobre su patrimonio.

La dependencia subrayó que cualquier otro recurso financiero distinto a los pagos explícitamente autorizados por el tribunal administrativo, así como el resto de sus operaciones bancarias, continuará bajo congelamiento mientras se desahogan los procedimientos legales correspondientes.

Las cuentas del político sinaloense permanecen bloqueadas desde mayo de 2026, fecha en que la UIF lo incorporó junto con otros funcionarios y exfuncionarios estatales en su Lista de Personas Bloqueadas tras darse a conocer imputaciones formuladas por autoridades judiciales de Estados Unidos.

En abril pasado, el Departamento de Justicia estadounidense presentó acusaciones en las que señaló a Rocha Moya de presuntamente colaborar con el Cártel de Sinaloa, de manera particular con la facción conocida como Los Chapitos, integrada por los hijos de Joaquín "El Chapo" Guzmán, a cambio de sobornos y respaldo político.

Tras conocerse los señalamientos en Estados Unidos y el posterior bloqueo financiero en México, el Congreso de Sinaloa aprobó la solicitud de licencia de Rocha Moya para separarse del cargo de gobernador, mientras el político ha rechazado de manera reiterada tener nexos con organizaciones criminales.

Cuando ordenó el congelamiento en mayo, la UIF explicó que la inclusión en la lista preventiva respondió a alertas generadas por instituciones del sistema financiero mexicano a raíz de los reportes estadounidenses, aclarando que la medida administrativa no equivale a una sentencia de culpabilidad penal.

En la misma línea, la presidenta Claudia Sheinbaum sostuvo entonces que la actuación de Hacienda obedecía a protocolos preventivos de blindaje financiero y reiteró que la determinación sobre cualquier responsabilidad legal corresponde exclusivamente a las instancias judiciales.

La Secretaría de Hacienda concluyó que mantendrá el cumplimiento estricto de los mandatos emitidos por los tribunales federales al tiempo que preserva las medidas de vigilancia para prevenir operaciones con recursos de procedencia ilícita.