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Coahuila

Centro de Integración Juvenil realiza jornada preventiva en Escuela Secundaria Federal

El Centro de Integración Juvenil lleva a cabo actividades preventivas en la Escuela Secundaria Federal número 1 "26 de Junio de 1906" para prevenir situaciones de acoso escolar.

Por Angel Garcia - 20 mayo, 2026 - 02:35 p.m.
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      Ciudad Acuña, Coahuila.– Con el objetivo de prevenir situaciones de acoso escolar y fortalecer la convivencia sana entre estudiantes, el Centro de Integración Juvenil llevó a cabo una jornada de pláticas preventivas en la Escuela Secundaria Federal número 1 "26 de Junio de 1906".

      Actividades del CIJ en la escuela

      Durante las actividades, los jóvenes participaron en dinámicas, espacios de diálogo y ejercicios de reflexión enfocados en la prevención del bullying y la importancia del respeto dentro de las instituciones educativas.

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      Personal del CIJ destacó que además de abordar el tema del acoso escolar, se promovieron valores como la empatía, la comunicación y la construcción de relaciones sanas entre compañeros.

      Trabajo constante en prevención

      Indicaron que actualmente se trabaja de manera constante con estudiantes de distintos planteles, debido a las situaciones que enfrentan algunos jóvenes en su entorno escolar y social, por lo que buscan adelantarse mediante acciones preventivas.

      Las autoridades educativas y organizadores señalaron que este tipo de actividades permiten crear conciencia entre los adolescentes y fomentar ambientes más seguros dentro de las aulas.

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