Centro de Integración Juvenil realiza jornada preventiva en Escuela Secundaria Federal

Ciudad Acuña, Coahuila.– Con el objetivo de prevenir situaciones de acoso escolar y fortalecer la convivencia sana entre estudiantes, el Centro de Integración Juvenil llevó a cabo una jornada de pláticas preventivas en la Escuela Secundaria Federal número 1 "26 de Junio de 1906".

Actividades del CIJ en la escuela

Durante las actividades, los jóvenes participaron en dinámicas, espacios de diálogo y ejercicios de reflexión enfocados en la prevención del bullying y la importancia del respeto dentro de las instituciones educativas.

Personal del CIJ destacó que además de abordar el tema del acoso escolar, se promovieron valores como la empatía, la comunicación y la construcción de relaciones sanas entre compañeros.

Trabajo constante en prevención

Indicaron que actualmente se trabaja de manera constante con estudiantes de distintos planteles, debido a las situaciones que enfrentan algunos jóvenes en su entorno escolar y social, por lo que buscan adelantarse mediante acciones preventivas.

Las autoridades educativas y organizadores señalaron que este tipo de actividades permiten crear conciencia entre los adolescentes y fomentar ambientes más seguros dentro de las aulas.