Acuñense Evelyn "La Reyna" Morales sigue brillando en el boxeo estatal

Ciudad Acuña, Coahuila.– La joven boxeadora acuñense Evelyn Morales continúa destacando en el boxeo femenil tras sumar importantes triunfos dentro del ámbito estatal.

La pugilista, perteneciente al gimnasio Amigos Boxing, es actualmente campeona estatal de Peso Gallo Jr., logro que la ha colocado como una de las promesas deportivas de la región.

Victoria de Evelyn Morales en Cuatro Ciénegas

Recientemente, Evelyn Morales consiguió una nueva victoria al imponerse sobre Victoria "La Maga" durante una pelea celebrada en Cuatro Ciénegas.

Con este resultado, la deportista acuñense mantiene su buen paso sobre el ring y continúa consolidando su trayectoria dentro del boxeo amateur.

Enfoque y preparación de la boxeadora

La joven señaló que permanece enfocada en su preparación y en seguir enfrentando nuevos retos deportivos, con la intención de alcanzar metas mayores en su carrera.