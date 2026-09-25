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Coahuila

Joven vuelca tras chocar contra poste de la CFE en Ciudad Acuña

El conductor, de 19 años, fue trasladado a la Clínica 92 para valoración médica.

Por Angel Garcia - 25 septiembre, 2026 - 03:59 p.m.
Joven vuelca tras chocar contra poste de la CFE en Ciudad Acuña
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      CIUDAD ACUÑA, COAH. — Un automovilista de 19 años terminó con su vehículo volcado luego de impactarse contra un poste de concreto de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), sobre el libramiento Emilio Mendoza.

      El accidente ocurrió en el cruce con la avenida Las Américas, a la altura de varios establecimientos comerciales.

      El vehículo involucrado fue un Chevrolet Malibu modelo 2009, color negro, conducido por Cristian Yair Martínez Santos, de 19 años.

      Tras el impacto, la unidad quedó volcada sobre la vialidad. El poste de concreto de la CFE no sufrió daños.

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      Acciones de rescate

      Elementos de rescate acudieron al lugar y trasladaron al conductor a la Clínica 92 para su valoración médica. De acuerdo con los reportes iniciales, no se registraron personas lesionadas.

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