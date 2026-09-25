Continúa proceso de venta de AHMSA

Dan prórroga a postor para que presente su depósito de garantía en los próximos 10 días... sumario

Tras llevarse a cabo la audiencia de subasta dentro de los concursos mercantiles 19/2023 de Altos Hornos de México (AHMSA) y 77/2022 de Minera del Norte (MINOSA), el Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Concursos Mercantiles determinó otorgar un plazo de tres días hábiles para que un postor y los interesados acrediten la solvencia y el depósito de garantía.

Acciones de la autoridad

La Sindicatura de ambas empresas informó que la diligencia realizada este 25 de septiembre se desarrolló con modificaciones procesales para privilegiar la venta de las comerciantes como unidad productiva, tal como lo establece el objetivo central del proceso.

Durante la sesión, una persona física presentó una postura de compra superior al mínimo del 85 % previsto en las bases, aunque sin exhibir en el momento un documento que acreditara la solvencia y disponibilidad inmediata de los recursos ofrecidos.

Ante esta situación y en atención al principio de buena fe para dar certeza jurídica a las partes, la autoridad judicial otorgó un plazo de tres días hábiles —los días 29, 30 de septiembre y 1 de octubre— para que los involucrados manifiesten lo que a su derecho convenga.

Detalles confirmados

Asimismo, se concedió un plazo de 10 días hábiles para que el postor y otros participantes calificados por el síndico acrediten haber realizado la transferencia o depósito de la garantía de seriedad.

En paralelo, el juzgado dio vista a la solicitud de consorcio presentada por los acreedores garantizados Cargill, Banca Afirme y Almacenadora Afirme, cuyas partes cuentan con un plazo que vence el próximo 1 de octubre para presentar sus observaciones.

La Sindicatura puntualizó que actualmente existen dos formas de venta en marcha como alternativas para alcanzar el éxito del proceso, y adelantó que informará oportunamente sobre los resultados de los plazos fijados por el tribunal.