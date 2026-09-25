Continúa proceso de venta de AHMSA y Minosa tras audiencia de subasta

La Sindicatura de Altos Hornos de México, S.A.B. de C.V. (AHMSA) y Minera del Norte, S.A. de C.V.

(MINOSA) informó que este 25 de septiembre de 2026 se llevó a cabo la audiencia de subasta correspondiente a los concursos mercantiles 19/2023 de AHMSA y 77/2022 de MINOSA, ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Concursos Mercantiles.

Como resultado de la diligencia, la autoridad judicial estableció diversas determinaciones encaminadas a dar continuidad al procedimiento de venta como unidad productiva.

Resultados de la Audiencia de Subasta

A continuación, se reproduce de manera textual la versión simplificada de la diligencia emitida sobre el resultado de la audiencia de subasta dirigida a las y los interesados en los concursos mercantiles (expedientes 19/2023 y 77/2022):

La audiencia se verificó con modificaciones, por lo que surgió la necesidad de que esta Juzgadora realizara los ajustes pertinentes para su celebración, privilegiando el objetivo: la venta de las comerciantes como unidad productiva. 2.

Se presentó una persona física y exhibió una postura para la compra en monto superior al mínimo del 85% previsto en las Bases, sin acreditar con documento alguno su solvencia y disponibilidad inmediata de la cantidad del dinero que ofreció.

Atendiendo al principio de buena fe que rige el procedimiento concursal, a fin de que se cumplan las reglas que permitan otorgar certeza jurídica a las partes, entre ellas, formalizar la postura presentada, se otorgó plazo de 03 días hábiles -por los días 29, 30 de septiembre y 01 de octubre- para que las partes manifiesten lo que a su derecho convenga.

Plazos y Requisitos para los Postores

A su vez, se concedió plazo de 10 días hábiles para que, a satisfacción de la sindicatura y de esta Juzgadora, el postor e inclusive alguno de los restantes postores que fueron calificados por el síndico, acredite haber realizado el depósito o transferencia de la garantía de seriedad. 5.

Con el objetivo de preservar el procedimiento de venta como unidad productiva, se dio vista con la solicitud de consorcio presentada por los acreedores garantizados Cargill, Banca Afirme y Almacenadora Afirme.

Las partes cuentan con 03 días -que fenecen el 01 de octubre- para presentar las manifestaciones que estimen pertinentes. 6. Existen 02 formas de venta en marcha, como alternativas para alcanzar el éxito esperado.