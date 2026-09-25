Operativo conjunto deja tres detenidos en Zaragoza

ZARAGOZA, COAH. — Un operativo conjunto de seguridad fue desplegado en distintos sectores y colonias de Zaragoza, principalmente en zonas consideradas prioritarias por las corporaciones, con saldo de tres personas detenidas.

Durante el recorrido participaron elementos del Mando Coordinado, Policía de Acción y Reacción (PAR), Policía Especializada de Coahuila (PEC), Ejército Mexicano, Guardia Nacional y Secretaría de Marina, quienes realizaron labores de vigilancia e inspección.

Como resultado de la movilización fueron detenidos Ericka "N", Juan Antonio "N" y Abel "N", quienes posteriormente quedaron a disposición del Ministerio Público, instancia que determinará su situación jurídica conforme a las investigaciones correspondientes.

Acciones de la autoridad

El operativo forma parte de las acciones de vigilancia que las corporaciones mantienen en la región de los Cinco Manantiales, particularmente en sectores donde se busca prevenir conductas delictivas y atender situaciones que puedan afectar la tranquilidad de los habitantes.

Para las familias de Zaragoza, la presencia de las corporaciones representa también una demanda de mayor vigilancia en las calles y de resultados que permitan mantener condiciones de seguridad en las colonias.

Detalles confirmados

Las autoridades señalaron que este tipo de operativos continuarán realizándose de manera coordinada en la región, aunque serán las investigaciones y los procedimientos correspondientes los que determinen la responsabilidad de las personas detenidas.