CIUDAD ACUÑA, Coahuila.- Personal del área de Ecología realizó trabajos de limpieza en el sector Altos de Santa Teresa, donde atendió varios puntos de acumulación de basura.

Estas acciones forman parte de los esfuerzos para identificar y eliminar focos de contaminación en distintos sectores de la ciudad.

A través de un llamado a la ciudadanía, se solicitó reportar los lugares donde se acumulan residuos, a fin de facilitar su atención.

Tras los trabajos realizados en Altos de Santa Teresa, se logró eliminar uno de estos puntos. Las acciones continuarán en otras colonias que requieran labores de limpieza.