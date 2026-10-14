Cierran registro para media cartilla militar

CIUDAD ACUÑA, Coahuila.- El registro para tramitar la media cartilla militar concluirá el próximo 15 de octubre, informó la Junta de Reclutamiento, que hasta el momento contabilizó 241 jóvenes inscritos en el proceso.

La directora del organismo señaló que la cifra se mantiene por debajo de los más de 400 registros que habitualmente se alcanzan cada año, lo que refleja una menor participación de los jóvenes en el trámite durante este periodo.

Importancia de la Media Cartilla Militar

Respecto a la elección de bola, la funcionaria indicó que todavía no hay una fecha definida, por lo que la convocatoria correspondiente se dará a conocer durante el próximo mes.

Asimismo, destacó la importancia de contar con la media cartilla militar, documento cuya validez continúa vigente, e hizo un llamado a los jóvenes a participar en el proceso de registro antes de que concluya el plazo establecido.