Aumento poblacional dispara demandas legales en Nuevo Centro de Justicia de Acuña

Ciudad Acuña, Coah. – El crecimiento poblacional sostenido en esta ciudad fronteriza, con un aumento anual del 7%, ha traído consigo un incremento significativo en la cantidad de demandas legales, situación que mantiene al Centro de Justicia en constante actividad.

Cuauhtémoc Hernández Castilla, presidente del Colegio de Abogados en Acuña, señaló que el gremio continúa trabajando en beneficio de la ciudadanía, ante el flujo creciente de asuntos legales en todas las áreas judiciales.

"El crecimiento iba a ser lógico, ya que siempre hay casos o demandas que presentar para ayudar a quienes buscan justicia, y ante esta situación es que seguimos viendo un crecimiento", declaró Hernández Castilla.

El representante del gremio recordó que las antiguas instalaciones no eran adecuadas para la atención que se requería. Sin embargo, la apertura del nuevo Centro de Justicia ha marcado un cambio positivo, permitiendo operar con normalidad y dar seguimiento a los casos en las áreas familiar, laboral y de conciliación y arbitraje.

"El compromiso es seguir trabajando por la justicia", reiteró.