Castañense: Gael Méndez Alanís Orgullo del Muay Thai Nacional

Castaños, Coahuila. Con apenas 18 años, Gael Alejandro Méndez Alanís ha puesto en alto el nombre de Castaños, Coahuila, al coronarse como campeón nacional en el deporte de contacto conocido como Muay Thai (Boxeo Tailandés). El joven deportista obtuvo el cinturón en un campeonato de la federación de Muay Thai más importante y reconocida en México, consolidando su trayectoria con el logro más significativo de su carrera hasta el momento.

Méndez Alanís, quien entrena desde los 4 años, inicialmente en boxeo y migrando al Muay Thai a los 12, demostró su destreza y disciplina al enfrentarse y vencer a lo mejor del país. El combate por el cinturón fue un desafío pactado donde se midió contra Jorge Villalobos, un contrincante originario de Monterrey, Nuevo León, del gimnasio Inam.

"Es una pelea, un torneo donde te estás enfrentando con lo mejor de lo que es del país", comentó el joven campeón, refiriéndose a la magnitud de la competencia que incluyó participantes de estados como Chiapas, Oaxaca, Veracruz y San Luis Potosí.

Visiblemente feliz y orgulloso de sus resultados, Gael resalta el arduo trabajo realizado en su preparación. El logro no solo es un triunfo personal, sino una fuente de inmenso orgullo para sus padres y abuelos, quienes han sido testigos de su dedicación.

Al ser cuestionado sobre sus metas futuras, Gael Alejandro tiene claro su objetivo: "Darme a conocer en el [Muay Thai], que ser de los primeros en ser conocido a nivel mundial". El joven aspira a ser un pionero en su disciplina en Castaños, inspirando quizás a futuras generaciones a practicar este deporte.

Con este campeonato nacional, Gael Alejandro Méndez Alanís se convierte en un referente del deporte coahuilense, demostrando que con perseverancia y esfuerzo, los sueños se cumplen. La comunidad de Castaños celebra con júbilo el ascenso de su campeón.