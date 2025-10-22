Niños viven jornada de valores y alegría en la Casa de Misericordia en Nava

NAVA, COAH. – Una tarde de convivencia, aprendizaje y reflexión se vivió en la Casa de Misericordia, donde niñas y niños participaron en actividades recreativas y educativas junto al Pastor Ricardo Traconis.

Durante la visita, se llevó a cabo una sesión de cuentacuentos que fomentó valores como la empatía, la fe y el amor al prójimo, generando momentos de alegría, unión y enseñanza significativa entre los asistentes.

El encuentro fue descrito por los participantes como una experiencia que "llena el alma", resaltando la importancia de contar con espacios que promuevan la solidaridad, el desarrollo emocional y los valores en los más pequeños.

La comunidad agradeció al Pastor Ricardo Traconis por abrir las puertas de la institución y permitir este espacio de convivencia, fortaleciendo los lazos entre los niños y su entorno.