Realizan brigada de valoración para cirugías de cataratas

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- Con el objetivo de identificar candidatos para cirugías de cataratas, se llevó a cabo en el municipio de Múzquiz una Campaña Oftalmológica organizada por el Sistema DIF estatal, presidido honoríficamente por la señora Liliana Salinas.

Esta iniciativa busca mejorar la calidad de vida de personas con problemas visuales, especialmente adultos mayores, mediante valoraciones médicas especializadas.

El evento fue encabezado por la doctora Zaide Habib Castillo, coordinadora regional del Desarrollo Integral de la Familia, quien acudió en representación de la autoridad estatal.

También estuvieron presentes la presidenta municipal, Laura Jiménez Gutiérrez, y Latiffe Burciaga Neme, directora del Patrimonio de la Beneficencia Pública en Coahuila, quienes reafirmaron su compromiso con la salud y el bienestar de la población vulnerable.

Durante la jornada, más de 300 personas acudieron a recibir atención oftalmológica, siendo la mayoría adultos mayores que buscan recuperar su visión y autonomía.

Los especialistas realizaron evaluaciones médicas para determinar quiénes son candidatos a cirugía, ya que no todos los asistentes requieren intervención quirúrgica.

Se estima que en el mes de noviembre se realizarán cerca de 200 cirugías de cataratas en el Hospital General "Hugo Héctor Martínez Tijerina", como parte del seguimiento a esta campaña y sin costo alguno.

Las autoridades señalaron que este tipo de acciones son fundamentales para garantizar el acceso a servicios médicos de calidad en comunidades alejadas o con recursos limitados.

La Campaña Oftalmológica en Múzquiz representa un esfuerzo conjunto entre el gobierno estatal, municipal y organizaciones de beneficencia, que demuestra cómo la colaboración interinstitucional puede transformar vidas.

Los beneficiarios agradecieron la atención recibida, mientras que los organizadores reiteraron su compromiso de continuar impulsando programas de salud visual en todo el estado.