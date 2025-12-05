Acuña desmiente cambios en horario de venta de alcohol

Ciudad Acuña, Coahuila.– Autoridades locales desmintieron la información que circuló en redes sociales sobre un supuesto cambio en el horario de venta de bebidas alcohólicas en el municipio. El secretario del Ayuntamiento, Alberto De Luna, aseguró que, por ahora, los horarios permanecen sin modificación.

¿Qué dijo Alberto De Luna sobre el horario de venta?

De Luna explicó que personal municipal ha realizado rondines para informar directamente a los comercios que la versión difundida es falsa y que el horario vigente continúa en funciones. Detalló que únicamente se analiza la posibilidad de aplicar una ampliación temporal durante fechas decembrinas, como Navidad o Año Nuevo, aunque aún no se ha tomado una decisión.

Acciones de las autoridades para desmentir rumores

El funcionario advirtió que los establecimientos que incumplan el horario autorizado pueden enfrentar sanciones que van desde multas hasta la clausura. Además, subrayó que cualquier cambio será dado a conocer oportunamente a través de los medios de comunicación para evitar confusión entre la ciudadanía.

"Es totalmente falso lo que circula hasta el momento; de darse los cambios se estaría dando a conocer para que la ciudadanía esté al tanto. Es importante respetar el horario actual", expresó De Luna.