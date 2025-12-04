Proveedores incumplen en abasto de medicamentos del IMSS en México

Aunque el desabasto de medicamentos en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) se mantiene en niveles mínimos, persiste el problema en el surtimiento oportuno por parte de proveedores, que en ocasiones prefieren pagar una multa por incumplimiento antes que abastecer los fármacos faltantes.

Lo anterior lo dio a conocer Humberto Prado Montemayor, consejero del IMSS, al señalar que esta práctica termina afectando directamente a los derechohabientes, al no contar con su medicamento.

Prado Montemayor explicó que, de acuerdo con el reporte de la última sesión del consejo, actualmente se tiene un cumplimiento del 95 por ciento de las recetas, sin embargo, el 5 por ciento restante, sigue representando un desafío debido a que algunos proveedores fallan en la entrega de medicamentos, instrumental y otros insumos indispensables para la operación médica.

De acuerdo con el consejero, la problemática no es financiera, pues el IMSS cuenta con los recursos y tiene contratos vigentes para garantizar el abasto, pero el obstáculo radica en que algunos proveedores no tienen la capacidad o disposición de surtir medicamentos de alto costo o difícil adquisición.

Señaló que lamentablemente en ocasiones los proveedores que prefieren pagar una multa por incumplimiento, a desembolsar una cantidad mayor para la compra de medicamentos que faltan, afectando el abasto a los derechohabientes.

Ante esta problemática la Dirección General del IMSS plantea buscar nuevos proveedores que garanticen el cumplimiento y permitan contar con un respaldo adicional para evitar retrasos.

"La solución es que Central está buscando proveedores que cumplan mejor, un segundo proveedor, ahorita no hay ningún problema por cuestiones económicas, hay contratos, hay tiempos que se deben estar ejecutando, y todo está bien, aquí el que está incumpliendo es el proveedor", reiteró.