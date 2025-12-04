Carlos Villarreal invita a disfrutar Villamagia en Monclova

Con el objetivo de fortalecer la convivencia familiar y promover actividades culturales durante la temporada navideña, el Gobierno Municipal que encabeza el alcalde Carlos Villarreal dio a conocer la agenda de eventos de Villamagia Coahuila 2025, proyecto impulsado por el gobernador Manolo Jiménez a través de la oficina Inspira, que dirige la señora Paola Rodríguez.

Durante todo el mes de diciembre, Villamagia llenará de luz la Plaza Principal con escenografías, espacios temáticos y un programa artístico que contará con la participación de instituciones educativas, agrupaciones culturales y talentos locales, con el objetivo de ofrecer un espacio de convivencia a las familias monclovenses.

¿Qué actividades culturales se realizarán en Villamagia?

Como parte del programa, diariamente instituciones educativas y agrupaciones artísticas locales y regionales presentarán actividades culturales y navideñas:

- 5 diciembre – Universidad Vizcaya | 18:00 a 20:00 h

- 6 diciembre – Prepa 24 | 18:00 a 20:00 h

- 7 diciembre – UANE | 18:00 a 20:00 h

- 11 diciembre – Tec Monclova | 18:00 a 20:00 h

- 12 diciembre – CBTis 36 | 18:00 a 20:00 h

- 13 diciembre – CETis 46 | 18:00 a 20:00 h

- 14 diciembre – Universidad Politécnica Monclova–Frontera | 18:00 a 20:00 h

- 18 diciembre – Ballet Coahuitl / Navi Clown | 18:00 a 20:00 h

- 19 diciembre – Vientos de Casa de las Artes / Coro | 18:00 a 20:00 h

- 20 diciembre – Pastorela y Ensamble Escuela de Música | 18:00 a 20:00 h

- 21 diciembre – Ballet Folklórico Tilmatlali, Pastorela Arte y Cultura, Ballet Folklórico Yólotlchikuak (Morelos)

- 26 diciembre – Navi Clown / Coro Casa de las Artes

- 27 diciembre – Academia de Música de Julia Carlin | 18:00 a 20:00 h

- 28 diciembre – Ballet Santa Cecilia / Ensamble de Música "Pulso Music".

Detalles de la agenda de Villamagia Coahuila 2025

El alcalde Carlos Villarreal invitó a todas las familias a disfrutar de las actividades de Villamagia: "Los esperamos durante todo el mes para convivir, disfrutar y vivir juntos la magia de la Navidad en un ambiente seguro, familiar y lleno de alegría".

El Gobierno Municipal reafirmó su compromiso de seguir trabajando en coordinación con el Gobierno del Estado para fortalecer las tradiciones, promover la convivencia y ofrecer espacios seguros a las familias durante esta temporada navideña.