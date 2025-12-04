Coria Rohell advierte sobre el riesgo del tratado comercial en Monclova

Permitir que expire el tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá pondrá en jaque a la economía de los tres países, poniendo en riesgo la llegada de inversiones, el comercio y la estabilidad económica.

Mario Coria Rohell, presidente de la Coparmex Monclova, calificó como 'lamentable' la postura del presidente Donald Trump, que externó la posibilidad de permitir que el tratado comercial expire e iniciar un nuevo acuerdo, con otros términos, que favorezca al gobierno estadounidense.

Señaló que permitir que venza el tratado ocasionará un impacto en la economía de los tres países, y esto afectará la relación que se han mantenido entre Estados Unidos, México y Canadá. Dijo que permitir que el tratado expire sin que exista un esquema de continuidad enviaría una señal negativa a los mercados y crearía un vacío normativo que frenaría decisiones de inversión.

'Todo se pone en riesgo porque el hecho de esperarse a un vencimiento para entrar en un proceso de renegociación o hacer un tratado nuevo, habla de que va a haber un periodo en el que no se contará con un tratado, en el que no hay acuerdos y no existe una orientación de a dónde vamos'.

Señaló que el impacto de esta decisión sería inmediato para las empresas que dependen del comercio regional, así como para las cadenas de valor integradas entre los tres países, por lo que se pondrá en 'jaque' la economía de los tres países. Recordó que incluso con un tratado vigente las industrias han enfrentado ajustes y caídas en los niveles de producción, por lo que la ausencia de un marco comercial ordenado agravaría la situación.

'Si ahorita que se mantiene el tratado hemos visto efectos negativos con reajustes y baja en los niveles de producción, ahora, si no hay, la afectación será mayor', indicó.