Mantienen campaña permanente de esterilización de mascotas en Ciudad Acuña

CIUDAD ACUÑA, COAH.– Persiste la campaña permanente de esterilización de mascotas, mediante la cual se busca fomentar la responsabilidad de los dueños y reducir la presencia de animales en las calles.

La campaña de esterilización de mascotas en Ciudad Acuña se realiza en colaboración con veterinarios locales.

En colaboración con médicos veterinarios, el programa atiende a perros y gatos con el objetivo de disminuir las posibilidades de que más mascotas terminen en situación de calle debido a la reproducción sin control.

Las esterilizaciones se realizan previa cita los martes y jueves. Para acceder al servicio únicamente se solicita una cuota de recuperación en especie, que puede consistir en croquetas o materiales de limpieza.

Los servicios de esterilización se ofrecen los martes y jueves, con una cuota de recuperación en especie.

Actualmente, existe una problemática en las calles debido a la cantidad de animales que se han reproducido al no ser esterilizados, situación que puede contribuir al incremento de mascotas en condición de abandono.

La iniciativa busca disminuir la cantidad de animales en situación de abandono en las calles.

Con estas acciones se busca promover la tenencia responsable y contribuir al control de la población de perros y gatos en Ciudad Acuña.