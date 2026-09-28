Prevén lluvias de hasta 80% en Ciudad Acuña durante la semana

CIUDAD ACUÑA, COAH.– Se prevé un cambio en las condiciones climáticas de Ciudad Acuña, con una probabilidad de lluvias de hasta 80 por ciento durante la semana.

Ante este panorama, autoridades y habitantes se mantienen atentos a las condiciones meteorológicas, debido a que las precipitaciones podrían presentarse con mayor intensidad en algunos periodos.

Hasta el momento, se ha hecho un llamado a la población a tomar precauciones y evitar acciones de riesgo durante los días de lluvia, especialmente al conducir o transitar por zonas que pudieran registrar acumulación de agua.

Alertas y recomendaciones de las autoridades

En lo que va del año se han registrado diversas precipitaciones en la región, por lo que se recomienda a la ciudadanía mantenerse informada sobre los pronósticos y atender las indicaciones de las autoridades.

La población también es exhortada a tomar medidas preventivas y reportar cualquier situación que pudiera representar un riesgo durante las lluvias.