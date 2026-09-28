Vuelca Nissan Altima en el libramiento Emilio Mendoza de Ciudad Acuña

CIUDAD ACUÑA, COAH.– Un vehículo Nissan Altima, modelo 2012, volcó luego de que su conductor perdiera el control cuando circulaba por el libramiento Emilio Mendoza.

¿Cómo ocurrió el accidente?

El accidente ocurrió en el cruce con la calle Tobosos, a la altura del polideportivo, donde la unidad terminó volcada tras salir de control.

El automóvil, color guindo, era conducido por Samuel Isaías Mucio, de 20 años de edad.

Consecuencias del percance

Tras el percance, el vehículo quedó fuera de funcionamiento y fue necesaria la intervención de elementos especializados para atender la situación y retirar la unidad del lugar.

El incremento de accidentes viales en Ciudad Acuña ha generado preocupación entre la población, debido a que algunos percances registrados recientemente han dejado personas con lesiones de gravedad.