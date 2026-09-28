Ingresan 100 cadetes a la Academia de Policía en Monclova

MONCLOVA, COAH. - Un total de 100 cadetes ingresaron este mes a la Academia de Policía de Monclova, donde iniciarán su preparación para posteriormente incorporarse a la corporación municipal.

El alcalde Carlos Villarreal Pérez dio la bienvenida a la nueva generación y señaló que, una vez concluida su formación, los cadetes serán dados de alta en diciembre, como parte del proceso para fortalecer el estado de fuerza de la Policía Municipal.

Explicó que al inicio de la administración se contaba con alrededor de 220 a 230 policías y que, con las nuevas incorporaciones, se busca superar los 400 elementos durante este año y continuar con el crecimiento de la corporación para alcanzar más de 500 policías en 2027.

"Es así como tendremos 100 policías más en unos meses, lo que aumentará el estado de fuerza municipal a más de 400 policías, que significa duplicar los elementos con los que recibimos la administración", señaló.

Proceso de Formación de los Cadetes

Villarreal Pérez indicó que los 100 cadetes se encuentran en una etapa de adiestramiento físico y posteriormente pasarán a la preparación en aula, en coordinación con la Escuela de Seguridad del Estado.

Precisó que su incorporación a la Policía Municipal está prevista para el 16 de diciembre, una vez que concluyan su instrucción en la Academia.

El alcalde señaló que el fortalecimiento de la corporación también contempla capacitacion permanente, homologación salarial y mejores condiciones para los elementos, además de mantener la estrategia de cero tolerancia dentro de la institución.

Agregó que se continuará trabajando de manera coordinada con los tres órdenes de gobierno, la iniciativa privada y la ciudadanía para atender las áreas de oportunidad en materia de seguridad.

En cuanto al número de policías, explicó que el objetivo es alcanzar más de 500 elementos durante 2027 y avanzar hacia los parámetros establecidos de acuerdo con el número de habitantes.

"Nosotros lo que buscamos es llegar al 1.5 conteniendo más de 500 policías y de esta manera también fortalecer el día a día de las familias", indicó.

Sobre la preparación de los cadetes, informó que antes de ingresar a la Academia deben aprobar los exámenes de control y confianza, los cuales se realizan en Saltillo.

Mejora Salarial y Condiciones Laborales

En materia salarial, Villarreal Pérez recordó que la administración recibió una corporación con un salario promedio de alrededor de 12 mil 500 pesos. Durante el primer año se realizó una homologación a 14 mil pesos y actualmente los policías reciben más de 15 mil pesos.

Añadió que para 2027 se busca avanzar en la homologación salarial de los policías de la Región Centro-Desierto, con el propósito de que los elementos tengan condiciones similares entre las corporaciones municipales.

El alcalde indicó que poner en marcha una Academia para una generación de 100 cadetes representa una inversión de alrededor de 5 millones de pesos, que contempla controles de confianza, exámenes, traslados, preparación y uniformes.

"Creo que este es un gran reto, pero que lo asumimos con gran entusiasmo porque vemos los resultados y trabajando de la mano con la ciudadanía es donde podemos fortalecer este gran modelo", expresó.