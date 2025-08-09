Clausuran alberca en Ciudad Acuña tras denuncias por ingreso de menores sin supervisión

Ciudad Acuña, Coah.– Una alberca ubicada en la zona centro de la ciudad fue clausurada por elementos policiacos luego de que se denunciara en redes sociales que menores de edad estaban ingresando al lugar mediante el pago de una cuota.

El operativo se llevó a cabo en un inmueble identificado como "Espert Pool", ubicado sobre la calle Justo Sierra 1157, donde se encontró a varios menores que, además de pagar su entrada, podían consumir libremente lo que llevaran consigo.

Aunque no se ha confirmado la detención de personas durante la intervención, se presume que el lugar ya había operado en otras ocasiones sin contar con los permisos correspondientes.

Fue gracias a una denuncia ciudadana difundida en redes sociales que las autoridades fueron alertadas sobre esta presunta irregularidad, lo que derivó en la clausura del sitio.