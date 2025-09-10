Alcalde de Monclova encabezará Grito de Independencia por primera vez

La presidencia municipal y la plaza principal de Monclova ya lucen los adornos tricolores que engalanarán la ciudad durante las celebraciones patrias del 15 y 16 de septiembre.

Desde temprana hora, personal del municipio instaló arreglos en el balcón y en la parte alta del edificio municipal, a fin de que la ciudadanía disfrute de un ambiente festivo en el marco del 215 aniversario de la Independencia de México.

El secretario del Ayuntamiento, Alberto Medina, informó que el alcalde Carlos Villarreal Pérez tiene preparada una agenda especial para estas fechas, que dará inicio el 13 de septiembre con actividades culturales y recreativas.

El 14 de septiembre se celebrará la gran cabalgata "Sendero de Hidalgo", recordando que en Monclova el cura Miguel Hidalgo estuvo preso.

Para el 15 de septiembre, el alcalde Carlos Villarreal encabezará por primera vez la ceremonia del Grito de Independencia, con el tradicional repique de campanas, al igual que lo hizo el Padre de la Patria en 1810.

"Estamos emocionados y a la espera de este gran evento, invitamos a los ciudadanos a que acudan a estas fiestas patrias, a vivirlas y sentirlas con emoción y orgullo", expresó Medina.

Las autoridades municipales informaron que el operativo de seguridad y vialidad ya está coordinado, con el objetivo de que las familias disfruten en un ambiente seguro y de sana convivencia en la plaza principal y calles aledañas al palacio municipal donde podrán disfrutar de la presentación de un grupo musical, así como también del espectáculo de pirotecnia.