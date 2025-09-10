Medidas de seguridad en negocios de Monclova tras incendio

El Presidente de la Cámara de Comercio de Monclova llamó a comerciantes a contar con sistemas de prevención y seguridad, para prevenir y controlar casos como el incendio que se registró la madrugada de este lunes en la tienda de artículos chinos en pleno centro de la ciudad.

Luego del incendio que arrasó con la tienda BAIMA, ubicada a unos pasos de la presidencia municipal, Oscar Mario Medina Martínez, dijo que siempre es lamentable que suceda este tipo de cosas, que representan una pérdida económica importante para los negocios que se ven involucrados.

Señaló que sin importar si son micro, pequeñas o medianas empresas, sean socios o no de la cámara, es importante que todos los negocios, en general, extremen medidas para evitar este tipo de percances.

"Aquí lo que invitamos a todos los negocios en general es a que extremen medidas, en tener sus sistemas de alarma para incendios o vigilancias, hay muchas modalidades para prevenir".

Advirtió que sin las medidas necesarias cualquier siniestro deriva en pérdidas irreparables para los negocios, desde las micro hasta las medianas empresas, de las que muchas veces los negocios no se podrían recuperar, sobre todo ante la situación económica que existe en la región en estos momentos.

El empresario subrayó que resulta indispensable invertir en herramientas básicas como extintores, alarmas y planes de evacuación, además de acatar las recomendaciones de Protección Civil y Bomberos.

Medina Martínez insistió en que la prevención es la única manera de evitar tragedias y daños económicos como los registrados en el siniestro ocurrido a unos metros de la Presidencia Municipal.