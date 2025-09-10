Exempleado de tienda de conveniencia busca acuerdo reparatorio por robo millonario

A casi tres años de que se denunciara el robo de más de medio millón de pesos cometido por un exempleado de una conocida tienda de conveniencia, la defensa de Erick Surezarai "N" solicitó una nueva fecha para intentar llegar a un acuerdo reparatorio con la parte afectada.
El caso, que se sigue bajo la causa penal 1682/2022, será retomado el próximo 21 de octubre a las 10 de la mañana, cuando se analizará si hay voluntad de ambas partes para resolver el conflicto por la vía alterna al juicio.
Según la carpeta de investigación, Erick Surezarai fue acusado de sustraer más de 500 mil pesos aprovechando su puesto dentro de la empresa. A pesar de que el proceso se ha prolongado por casi tres años, el imputado apenas ha cubierto 68 mil pesos como parte de la reparación del daño.
Fuentes cercanas al caso indicaron que la parte afectada no ha manifestado su disposición total para aceptar el pago en parcialidades, por lo que la audiencia del 21 de octubre podría ser decisiva para definir si se continúa con el proceso penal o se concreta un convenio entre ambas partes.
El delito que se le imputa a Surezarai "N" es considerado grave por el monto del daño patrimonial, por lo que, en caso de no llegar a un acuerdo, podría enfrentar una sentencia en juicio oral.