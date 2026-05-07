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Coahuila

Presa de la Amistad fortalece serial de pesca deportiva con segundo torneo de orilla

Club Acuña Bass Fishing destaca participación de pescadores y busca consolidar un campeonato anual en Ciudad Acuña.

Por Angel Garcia - 07 mayo, 2026 - 09:57 a.m.
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      Ciudad Acuña, Coahuila.– El serial de pesca deportiva que se desarrolla en la Presa de la Amistad continúa consolidándose tras la realización del segundo torneo en modalidad de orilla.

      El torneo de pesca en la Presa de la Amistad

      El evento reunió a participantes locales, quienes compitieron en busca de posicionarse dentro de la competencia anual impulsada por el Club Acuña Bass Fishing.

      Ricardo Molina, presidente del club, destacó que se ha registrado una buena respuesta por parte de los pescadores, lo que ha permitido dar continuidad al serial y fortalecer la actividad en la región.

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      Objetivos del Club Acuña Bass Fishing

      Asimismo, señaló que uno de los principales objetivos es lograr la consolidación de un campeonato anual, además de fomentar el crecimiento de este deporte en la localidad.

      En el marco de la reciente celebración del Día del Niño, los organizadores también llevaron obsequios para los menores, promoviendo la convivencia familiar durante el torneo.

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      Entrega de premios y ambiente familiar

      Al finalizar la jornada se realizó la entrega de premios a los ganadores, en un ambiente que fue calificado como exitoso por los organizadores.

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