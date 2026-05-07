Se prevén lluvias muy fuertes, vientos intensos y posible formación de torbellinos en coahuila

Saltillo, Coahuila de Zaragoza; 7 de mayo de 2026.– La Secretaría de Gobierno, a través de la Subsecretaría de Protección Civil del Estado, informa que el frente frío número 49 permanecerá estacionario sobre el noreste del país, lo que mantendrá condiciones de inestabilidad atmosférica en Coahuila, con lluvias fuertes a muy fuertes, rachas intensas de viento y posible formación de torbellinos o tornados.

Acciones de la autoridad

De acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional, se esperan lluvias fuertes a muy fuertes, de 50 a 75 milímetros, principalmente en las regiones Norte, Carbonífera, Centro y Sureste, acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo; así como chubascos en la región Laguna.

Asimismo, se pronostican rachas de viento de 50 a 70 km/h, con posibilidad de formación de torbellinos o tornados en la zona norte del estado.

Consecuencias y recomendaciones

Estas condiciones podrían ocasionar encharcamientos, inundaciones repentinas, deslaves, caída de árboles y daños en estructuras ligeras, techos, láminas o anuncios publicitarios.

Ante este pronóstico, se recomienda a la población:

* Asegurar techos, láminas y objetos que puedan desprenderse.

* Retirar muebles, macetas y artículos ubicados en exteriores.

* Evitar resguardarse bajo árboles, postes o estructuras metálicas durante tormentas eléctricas.

* No estacionarse cerca de árboles, anuncios, postes o estructuras inestables.

* Conducir con precaución ante lluvia, baja visibilidad, pavimento mojado y ráfagas de viento.

* En caso de torbellino o tornado, refugiarse en planta baja, en una habitación interior, alejada de ventanas.

* Mantenerse informado únicamente a través de medios oficiales.

En caso de emergencia, comunicarse al 911.