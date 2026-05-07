Contactanos
Coahuila

Se prevén lluvias muy fuertes, vientos intensos y posible formación de torbellinos en coahuila

La Subsecretaría de Protección Civil de Coahuila informa que el frente frío número 49 se mantendrá estacionario, generando condiciones de inestabilidad atmosférica en la región.

Por Staff / La Voz - 07 mayo, 2026 - 09:23 a.m.
Se prevén lluvias muy fuertes, vientos intensos y posible formación de torbellinos en coahuila
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

¿Por qué esto es relevante?

    ¿Preguntas y respuestas?

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      Saltillo, Coahuila de Zaragoza; 7 de mayo de 2026.– La Secretaría de Gobierno, a través de la Subsecretaría de Protección Civil del Estado, informa que el frente frío número 49 permanecerá estacionario sobre el noreste del país, lo que mantendrá condiciones de inestabilidad atmosférica en Coahuila, con lluvias fuertes a muy fuertes, rachas intensas de viento y posible formación de torbellinos o tornados.

      Acciones de la autoridad

      De acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional, se esperan lluvias fuertes a muy fuertes, de 50 a 75 milímetros, principalmente en las regiones Norte, Carbonífera, Centro y Sureste, acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo; así como chubascos en la región Laguna.

      Asimismo, se pronostican rachas de viento de 50 a 70 km/h, con posibilidad de formación de torbellinos o tornados en la zona norte del estado.

      Consecuencias y recomendaciones

      Estas condiciones podrían ocasionar encharcamientos, inundaciones repentinas, deslaves, caída de árboles y daños en estructuras ligeras, techos, láminas o anuncios publicitarios.

      Ante este pronóstico, se recomienda a la población:

      * Asegurar techos, láminas y objetos que puedan desprenderse.

      * Retirar muebles, macetas y artículos ubicados en exteriores.

      * Evitar resguardarse bajo árboles, postes o estructuras metálicas durante tormentas eléctricas.

      * No estacionarse cerca de árboles, anuncios, postes o estructuras inestables.

      * Conducir con precaución ante lluvia, baja visibilidad, pavimento mojado y ráfagas de viento.

      * En caso de torbellino o tornado, refugiarse en planta baja, en una habitación interior, alejada de ventanas.

      * Mantenerse informado únicamente a través de medios oficiales.

      En caso de emergencia, comunicarse al 911.

      Únete a nuestro canalArtículos Relacionados