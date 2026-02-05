Club de Leones Acuña refuerza colecta de taparroscas en apoyo al cáncer infantil

Ciudad Acuña, Coah.– El Club de Leones Acuña AC continúa con su labor de recolección de taparroscas como parte de sus acciones para apoyar la lucha contra el cáncer infantil y fomentar el cuidado del medio ambiente.

Como parte de esta iniciativa, la organización trabaja de manera coordinada con empresas maquiladoras de la ciudad, sumando esfuerzos para incrementar la colecta y fortalecer el impacto del programa.

Acciones del Club de Leones Acuña

Recientemente, integrantes del Club de Leones acudieron a la empresa Current, donde se realiza la recolección de taparroscas que son destinadas a apoyar a niñas y niños diagnosticados con cáncer, además de contribuir al reciclaje.

La campaña se mantiene de forma permanente con el objetivo de seguir brindando oportunidades de apoyo a menores que enfrentan esta enfermedad, al mismo tiempo que se promueve la conciencia ambiental.

Compromiso con la comunidad

Integrantes del club señalaron que continúan en la búsqueda de sumar a más empresas, a fin de aumentar la colecta y beneficiar a un mayor número de niños, reiterando su compromiso de no detener esta labor en favor de la comunidad.