Coahuila

Club de Leones Acuña refuerza colecta de taparroscas en apoyo al cáncer infantil

La campaña permanente suma a empresas maquiladoras y promueve el reciclaje en la ciudad.

Por Angel Garcia - 05 febrero, 2026 - 11:47 a.m.
      Ciudad Acuña, Coah.– El Club de Leones Acuña AC continúa con su labor de recolección de taparroscas como parte de sus acciones para apoyar la lucha contra el cáncer infantil y fomentar el cuidado del medio ambiente.

      Como parte de esta iniciativa, la organización trabaja de manera coordinada con empresas maquiladoras de la ciudad, sumando esfuerzos para incrementar la colecta y fortalecer el impacto del programa.

      Acciones del Club de Leones Acuña

      Recientemente, integrantes del Club de Leones acudieron a la empresa Current, donde se realiza la recolección de taparroscas que son destinadas a apoyar a niñas y niños diagnosticados con cáncer, además de contribuir al reciclaje.

      La campaña se mantiene de forma permanente con el objetivo de seguir brindando oportunidades de apoyo a menores que enfrentan esta enfermedad, al mismo tiempo que se promueve la conciencia ambiental.

      Compromiso con la comunidad

      Integrantes del club señalaron que continúan en la búsqueda de sumar a más empresas, a fin de aumentar la colecta y beneficiar a un mayor número de niños, reiterando su compromiso de no detener esta labor en favor de la comunidad.

