En el Municipio de Sabinas Jornada de capacitación impulsa salud infantil en Colegio Plancarte

SABINAS, COAH.- Con el propósito de fortalecer la salud infantil en la región, la Jurisdicción Sanitaria Número 3, encabezada por el Doctor Carlos Jiménez Villarreal, llevó a cabo una jornada de capacitación y orientación en el Colegio Antonio Plancarte y Labastida.

¿Qué se abordó en la jornada?

La actividad estuvo dirigida a la sociedad de padres de familia de los niveles de preescolar y primaria, quienes participaron activamente en las dinámicas.

El objetivo principal de esta jornada fue brindar herramientas que permitan a los niños y niñas adoptar hábitos de vida saludables desde temprana edad.

Para ello, se ofrecieron charlas y talleres que abordaron temas de nutrición y prevención de enfermedades, con el fin de fomentar una cultura de bienestar en la comunidad escolar.

Capacitación sobre nutrición y prevención

Especialistas de los departamentos de Programa de Salud del Adulto y la Coordinación de Vectores impartieron capacitación sobre la importancia de una "Lonchera Saludable", además de orientación nutricional.

Los padres de familia recibieron consejos prácticos para preparar alimentos balanceados y nutritivos que favorezcan el rendimiento académico y el desarrollo físico de sus hijos.

Asimismo, se entregó información y material gráfico sobre pediculosis (piojos), Riketsiosis y dengue.

Los asistentes conocieron medidas preventivas, acciones a seguir en casos sospechosos y los lugares a los que pueden acudir en caso de requerir atención médica, reforzando así la preparación de las familias ante posibles riesgos de salud.

Participación de la comunidad

En total, cerca de 100 padres de familia participaron en la jornada, mostrando gran interés en los temas abordados.

Al cierre del evento, el Doctor Carlos Jiménez Villarreal reafirmó el compromiso del gobierno estatal, a través de la Secretaría de Salud de Coahuila, con la protección de la niñez y destacó la importancia de trabajar en conjunto para consolidar una cultura de salud y bienestar en la región.