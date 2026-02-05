Protestan por segunda ocasión en la Secundaria Lucio Blanco Exigen padres de familia

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- Un grupo de padres de familia de la Escuela Secundaria General "General Lucio Blanco" ha expresado su rechazo al regreso del maestro Raúl N, exigiendo que el docente no retome sus clases en la institución.

Esta situación deriva de una serie de inconformidades, quejas previas, falta de confianza en la labor docente y un proceso penal que se integró contra el maestro, ante lo cual, se requiere la intervención de las autoridades escolares.

La exigencia es garantizar un ambiente seguro y adecuado para los estudiantes, luego de detectar conductas inadecuadas por parte del maestro.

Protesta de padres de familia

La protesta inició alrededor de las 07:00 horas, cuando los inconformes se reunieron en la entrada principal de la institución educativa, exigiendo que el profesor no sea reincorporado a las aulas, argumentando que su regreso representa un riesgo para los estudiantes.

Ante la presión de los padres de familia, se espera que en el transcurso del día de hoy o a más tardar este viernes, las autoridades de la secundaria y de la Secretaría de Educación emitan una respuesta oficial.

Declaraciones de la presidenta de la Sociedad de Padres

En tanto, los manifestantes señalaron que no cesarán en sus acciones hasta obtener una solución definitiva que garantice la seguridad de los alumnos. Claudia Selene López Pedraza, presidenta de la Sociedad de Padres de Familia, declaró que la petición principal es que el maestro Raúl N sea removido de la institución.

Explicó que, pese a que el docente ha justificado su ausencia en ocasiones con permisos y becas de estudio, existen testimonios de madres de familia que en su juventud fueron alumnas y presenciaron conductas inapropiadas del profesor.

Finalmente, los padres de familia reiteraron que su movimiento no busca afectar el funcionamiento de la escuela, sino proteger a los estudiantes.