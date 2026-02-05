Padres mantienen protesta en primaria de Nava por nombramiento de directora

NAVA, COAH.— Por segundo día consecutivo, padres de familia de la Escuela Primaria 20 de Noviembre mantienen una manifestación pacífica al exterior del plantel, colocando nuevamente candados y cadenas en el acceso principal, en rechazo a la designación de la nueva directora y ante la falta de respuesta de las autoridades educativas.

Diego Conde, uno de los padres que encabeza el movimiento, señaló que la protesta no es un capricho, sino una exigencia surgida tras haber agotado trámites institucionales desde el mes de diciembre, sin obtener una solución.

Indicó que el objetivo de la movilización es evitar situaciones que, a su juicio, podrían afectar la estabilidad del plantel y el bienestar de los alumnos.

Acciones de los padres de familia

En el apartado de Seguridad Pública, los padres destacaron que este miércoles no se registró la presencia de unidades policiacas, a diferencia del día anterior, cuando afirmaron que la intervención fue inadecuada para una manifestación pacífica.

Asimismo, informaron que se presentó una queja ante la Presidencia Municipal, donde fueron atendidos por el secretario del Ayuntamiento, Óscar Martínez, y agradecieron que no se repitiera la presencia policial.

Expectativas de los manifestantes

Finalmente, los manifestantes reiteraron que el plantón se mantendrá de manera simbólica durante el turno matutino y que esperan una respuesta pronta de las autoridades competentes, subrayando que su objetivo es defender el derecho de sus hijos a una educación estable, sin generar confrontaciones.