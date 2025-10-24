Contactanos
Coahuila

Ciudadanía apoya a la Cruz Roja de Acuña con donaciones de insumos médicos

El Hospital Ejeza y clubes sociales entregaron material de uso constante para fortalecer la atención de emergencias.

Por Angel Garcia - 24 octubre, 2025 - 06:18 p.m.
Ciudad Acuña, Coah.- La Cruz Roja de Ciudad Acuña recibió un importante apoyo por parte de la ciudadanía, luego de que el Hospital Ejeza y distintos clubes sociales realizaran donaciones de insumos médicos y artículos de uso diario.

Entre los materiales entregados por el Hospital Ejeza se encontraban gasas, vendas y líquidos limpiadores, mientras que el Club Rotario y el Club Continental aportaron gasas, alcohol y más vendas, elementos esenciales para las labores de atención médica que realiza la institución.

El presidente del patronato de la Cruz Roja, Víctor Manuel Chávez, agradeció el gesto y destacó la relevancia de este tipo de apoyos, que fortalecen la capacidad operativa de la corporación. "Estos artículos son de uso constante en cada atención que brindamos; el compromiso de la ciudadanía es correspondido con el esfuerzo de nuestro personal y voluntarios", expresó.

Las donaciones permitirán mantener abastecida a la institución ante la creciente demanda de servicios de emergencia en la ciudad.

