Ciudadanía apoya a la Cruz Roja de Acuña con donaciones de insumos médicos

Ciudad Acuña, Coah.- La Cruz Roja de Ciudad Acuña recibió un importante apoyo por parte de la ciudadanía, luego de que el Hospital Ejeza y distintos clubes sociales realizaran donaciones de insumos médicos y artículos de uso diario.

Entre los materiales entregados por el Hospital Ejeza se encontraban gasas, vendas y líquidos limpiadores, mientras que el Club Rotario y el Club Continental aportaron gasas, alcohol y más vendas, elementos esenciales para las labores de atención médica que realiza la institución.

El presidente del patronato de la Cruz Roja, Víctor Manuel Chávez, agradeció el gesto y destacó la relevancia de este tipo de apoyos, que fortalecen la capacidad operativa de la corporación. "Estos artículos son de uso constante en cada atención que brindamos; el compromiso de la ciudadanía es correspondido con el esfuerzo de nuestro personal y voluntarios", expresó.

Las donaciones permitirán mantener abastecida a la institución ante la creciente demanda de servicios de emergencia en la ciudad.