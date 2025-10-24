CANACINTRA Acuña y FONACOT firman convenio para fortalecer beneficios a trabajadores industriales

Ciudad Acuña, Coah.- Con el objetivo de mejorar los servicios y beneficios para los trabajadores del sector industrial, la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (CANACINTRA) Acuña y el Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores (FONACOT) firmaron un convenio de colaboración.

El acuerdo tiene como propósito ampliar las facilidades y apoyos que ofrece el Instituto a los empleados de las empresas afiliadas a la Cámara, fortaleciendo así su bienestar económico y social.

Durante la firma, el presidente de CANACINTRA Acuña, Gabriel Castillo Treviño, resaltó la importancia de impulsar este tipo de alianzas. "Es fundamental ayudar a los trabajadores de las empresas, pues con estos acuerdos se mejora su calidad de vida", expresó.

Por su parte, el director estatal del Instituto FONACOT, Héctor Martínez Valdés, formalizó la firma del convenio y subrayó que la colaboración permitirá acercar más beneficios financieros y servicios de crédito a los empleados de la región.

Ambas instituciones coincidieron en que este nuevo lazo representa un paso importante para fortalecer el sector industrial y mejorar las condiciones laborales en Ciudad Acuña.