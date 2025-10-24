AHMSA reanuda la 65ª Carrera Guadalupana en Monclova

Después de tres años de suspensión, Altos Hornos de México (AHMSA) reanuda una de las tradiciones más queridas por los monclovenses: la 65ª Carrera Guadalupana, símbolo de fe, esperanza y unión comunitaria.

La empresa acerera reconoció y agradeció al profesor Carlos Guerrero, impulsor de esta emblemática actividad que por más de seis décadas ha representado la perseverancia y los valores que identifican a Monclova.

Asimismo, AHMSA extendió su agradecimiento al H. Ayuntamiento de Monclova por su apoyo en la gestión de permisos, así como a los clubes Chu Ani Sorachi Runners y Orduña Team, por su colaboración en la organización.

La carrera conservará su carácter gratuito y su ruta tradicional, iniciando en la avenida Monterrey y concluyendo en la explanada del Ave Fénix, donde al finalizar se celebrará una misa en honor a la Virgen de Guadalupe.

Más que una competencia deportiva, la Carrera Guadalupana de AHMSA representa un espacio de encuentro y esperanza, en el que los participantes refrendan su compromiso con los valores que han marcado la historia de Monclova: la solidaridad, el esfuerzo compartido, la fe y el espíritu de superación.

En su mensaje, AHMSA pidió la intercesión de la Santísima Virgen de Guadalupe para que conceda una pronta y justa solución a la situación que vive la empresa y sus trabajadores, fortaleciendo la esperanza y guiando a la comunidad hacia la renovación, la unidad y la paz.

Los organizadores invitan a los asistentes a llevar su celular con linterna o una lámpara portátil, como símbolo de luz, esperanza y apoyo mutuo.

“Aquí les compartimos la convocatoria y los esperamos”, concluye el comunicado de AHMSA, que celebra el regreso de una tradición que une a generaciones y renueva la fe en tiempos de desafío.