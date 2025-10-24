Hombre muere mientras viajaba en bicicleta en Ciudad Acuña

Ciudad Acuña.– Un hombre perdió la vida presuntamente a causa de un infarto mientras se desplazaba en su bicicleta sobre la calle Mitras, en el cruce con Cristóbal Colón, en la colonia San Antonio.

El hecho fue reportado a las autoridades municipales, quienes al llegar al sitio encontraron el cuerpo sin vida de un masculino identificado como Felipe "N", de 41 años de edad, tendido a media calle.

De acuerdo con la información preliminar, el hombre habría sufrido un paro cardiaco repentino durante su trayecto. Elementos de la Agencia de Investigación Criminal acudieron al lugar para realizar las diligencias correspondientes y trasladar el cuerpo al Servicio Médico Forense (SEMEFO).

Las autoridades informaron que el cuerpo no presentaba signos de violencia, por lo que se espera el resultado de la necropsia para confirmar la causa del fallecimiento.