¿Amor o dinero? Aumenta venta de ropa interior por tradiciones de Año Nuevo en Ciudad Acuña

Ciudad Acuña.– La venta de ropa interior registró un incremento significativo en los días previos al cierre de 2025, impulsada por las creencias tradicionales asociadas a los colores utilizados para recibir el Año Nuevo.

Tradiciones de Año Nuevo en Ciudad Acuña

De acuerdo con comerciantes locales, las prendas en color rojo y amarillo fueron las más solicitadas por los consumidores, quienes buscan atraer buenos augurios para el próximo año.

En la simbología popular, el color rojo representa el amor, mientras que el amarillo se relaciona con la prosperidad y la buena economía, creencias que los compradores esperan se reflejen durante 2026.

Impacto en las ventas de ropa interior

Esta tradición se ha mantenido a lo largo de los años, convirtiéndose en una de las ventas más importantes de la temporada, especialmente en el último día del año, cuando las diferentes cadenas comerciales de la localidad reportaron un aumento considerable en la demanda.