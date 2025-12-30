Cámara de Comercio prevé actividad económica en diciembre en la ciudad

Comerciantes de la ciudad confían en que la actividad económica se mantenga este 31 de diciembre, impulsada por las compras de última hora para la cena de fin de año, reuniones familiares y la búsqueda de ropa y calzado para cerrar el 2025, por lo que se prevé un flujo constante de clientes en distintos giros comerciales.

El presidente de la Cámara de Comercio, Óscar Mario Medina Martínez, señaló que si bien en algunos puntos ya se perciben espacios menos concurridos, el movimiento comercial no se detiene, debido a que las familias afinan los últimos detalles para las celebraciones de fin de año. "La gente está preparando los últimos detalles para las fiestas de fin de año, ahorita vamos a ver lugares más vacíos en el centro o supermercados, pero no deja de haber movimiento con los últimos detalles para la cena y las festividades".

Indicó que además del 31 de diciembre, las fiestas decembrinas aún no concluyen, ya que la actividad económica se extiende desde el 24 de diciembre hasta el Día de Reyes, lo que permite que continúen las compras de regalos y artículos diversos. "Todavía va a haber movimientos de regalos, víveres, algo de vestido y de calzado se va a estar moviendo, sobre todo por las familias que apenas tuvieron la oportunidad de llegar a la ciudad".

Respecto al balance general de la temporada decembrina, Medina Martínez destacó que las ventas tuvieron un comportamiento positivo desde el Buen Fin, con un repunte importante a partir de mediados de diciembre, impulsado por el pago de aguinaldos. De acuerdo con la CANACO, el comercio y los servicios lograron superar las ventas del 2024 en más de un 32 %, lo que calificó como un resultado significativo para el sector en general y un cierre alentador para el año.