Néstor Martínez invita a la reflexión en Año Nuevo en Monclova

A tan solo horas de que termine el 2025 y mientras las familias en Monclova afinan los últimos preparativos para la cena de Año Nuevo, el párroco Néstor Martínez, de la iglesia Santiago Apóstol, invitó a la ciudadanía a cerrar el año con calma, reflexión y equilibrio emocional.

Dijo que estas fechas pueden despertar nostalgia y recuerdos sensibles, por lo que llamó a no dejarse llevar únicamente por el ambiente festivo, sino a buscar serenidad interior y sentido en cada decisión antes de recibir el 2026. "La verdadera riqueza no está en los lujos ni en las fiestas, sino en el corazón. Cerrar el año con dominio emocional es un regalo para uno mismo y para los que amamos", expresó.

El sacerdote pidió aprovechar con sabiduría los recursos extras de diciembre, como el aguinaldo, evitando compras impulsivas que dejan estragos al iniciar el nuevo año. "Ese dinero puede transformar. Para solteros es oportunidad de crecimiento personal; para matrimonios, de fortalecer su relación; y para familias, de unir más la convivencia. No es privarse, es dar un sentido mayor a lo que se hace", señaló.

Martínez recordó que el cierre del año no solo es fiesta, sino un momento simbólico para reflexionar qué dejamos atrás y qué queremos construir en el 2026. "Que lo extraordinario nazca de lo ordinario. Que no sea un año que se va, sino un ciclo que se reinicia con gratitud, paz y amor", finalizó.