Situación económica afecta ventas de alcohol en diciembre: Andrés Sáenz

En pleno cierre de año, cuando los brindis y reuniones suelen disparar la compra de bebidas alcohólicas, el comercio del sector opera sin grandes picos de consumo. La expectativa de ventas alta para diciembre no se ha materializado y el comportamiento del mercado se mantiene estable, incluso menor que en años previos.

Andrés Sáenz Armendáriz, coordinador de Padrones en la Secretaría de Finanzas, detalló que los negocios con licencia para venta de alcohol han trabajado con normalidad y algunos cuentan con ampliación de horario, sin embargo el flujo de compradores no ha respondido como se anticipaba para estas fechas. "Los establecimientos comentan que la situación se ha puesto complicada; las ventas no fueron las esperadas, aunque el permiso extendido de horario les ayuda un poco", compartió.

El funcionario atribuye la mesura en el gasto a la situación económica que atraviesan las familias de la región, quienes reciben aguinaldo o ingresos extra de fin de año, pero destinan gran parte a compromisos financieros, cenas, regalos o pagos atrasados. "La gente está cuidando más su dinero. Aunque haya un dinerito extra, se analiza más en qué se gasta", explicó.

Sáenz Armendáriz aclaró que los permisos especiales para operar más horas se gestionan ante los municipios y no directamente en Finanzas, como a veces se cree. Con el fin de año a la vuelta de la esquina, el exhorto oficial se centra en el consumo moderado y en evitar excesos que puedan derivar en accidentes o conflictos. "Todavía falta cerrar diciembre. Lo mejor es celebrar con responsabilidad", recalcó.