Combaten deserción en escuelas

CIUDAD ACUÑA, COAH.- La fundación Hand of the Niño, apoyan con becas a jóvenes que lo solicitan y lo requieren para que continúen sus estudios en preparatoria e incluso con universidad, para fomentar la educación.

"Nosotros buscamos siempre estar ayudando a todos los jóvenes porque sabemos que muchos quieren estudiar, pero no cuentan con los recursos necesarios para hacerlo", comentó Carmen Márquez, directora del programa Hand of the niño.

Destacó que se apoya alrededor de 100 jóvenes de preparatoria y universidad que solicitan la ayuda, posterior a un estudio socioeconómico, para cerciorarse que si requieran del recurso que se otorgará.

Puntualizó que siguen teniendo lista de espera sobre jóvenes que solicitan el apoyo, sin embargó se ayuda a quienes están estudiando, ya que una de las ideologías es impulsarlos para que finalicen sus estudios.