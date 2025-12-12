Devotos de Ciudad Acuña celebran con fervor el Día de la Virgen

Ciudad Acuña, Coahuila.– Feligreses acudieron a las distintas iglesias del municipio para celebrar el Día de la Virgen, una de las fechas más emotivas y significativas para la comunidad católica.

Celebraciones comunitarias

Como parte de las festividades dedicadas a la Virgen María, grupos parroquiales organizaron diversas actividades comunitarias, entre ellas danzas tradicionales que dieron inicio a la jornada, así como las tradicionales mañanitas que congregaron a decenas de devotos.

Importancia de la festividad

El párroco Jesús Alberto Huevara Chapa destacó la importancia de mantener vivas estas celebraciones, al considerar que representan un momento de gratitud y unión para la comunidad. "Esta festividad es de suma importancia, sobre todo porque sabemos lo que conlleva y tenemos que agradecerle a Nuestra Señora de Guadalupe por cuidarnos siempre", comentó.