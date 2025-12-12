Contactanos
Coahuila

Devotos de Ciudad Acuña celebran con fervor el Día de la Virgen

Danzas tradicionales, mañanitas y actos comunitarios marcaron una de las fechas más emotivas para la comunidad católica.

Por Angel Garcia - 12 diciembre, 2025 - 05:57 p.m.
Devotos de Ciudad Acuña celebran con fervor el Día de la Virgen
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

¿Por qué esto es relevante?

    ¿Preguntas y respuestas?

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      Ciudad Acuña, Coahuila.– Feligreses acudieron a las distintas iglesias del municipio para celebrar el Día de la Virgen, una de las fechas más emotivas y significativas para la comunidad católica.

      Celebraciones comunitarias

      Como parte de las festividades dedicadas a la Virgen María, grupos parroquiales organizaron diversas actividades comunitarias, entre ellas danzas tradicionales que dieron inicio a la jornada, así como las tradicionales mañanitas que congregaron a decenas de devotos.

      Placeholder

      Importancia de la festividad

      El párroco Jesús Alberto Huevara Chapa destacó la importancia de mantener vivas estas celebraciones, al considerar que representan un momento de gratitud y unión para la comunidad. "Esta festividad es de suma importancia, sobre todo porque sabemos lo que conlleva y tenemos que agradecerle a Nuestra Señora de Guadalupe por cuidarnos siempre", comentó.

      Únete a nuestro canalArtículos Relacionados