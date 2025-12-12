Incendio en Melchor Múzquiz causa daño ecológico: cinco palmas afectadas

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- Un grave daño ecológico se registró este viernes en los patios de la Sección 38, luego de que un incendio consumiera al menos cinco palmas de más de 20 metros de altura, las cuales tenían varios años de haber sido plantadas.

El siniestro se originó durante una quema controlada de hojas que terminó saliéndose de control.

El director de Protección Civil Municipal, ingeniero Víctor Guajardo Loo, informó que el fuego fue provocado de manera accidental por personal del lugar, quienes solicitaron realizar la quema como parte de labores de limpieza.

Sin embargo, las llamas se propagaron rápidamente debido a las condiciones climáticas y la presencia de material seco en la zona.

Elementos de Protección Civil acudieron de inmediato al llamado de emergencia y lograron sofocar el incendio antes de que se extendiera a otras áreas verdes o instalaciones cercanas.

A pesar de la magnitud del fuego, no se reportaron personas lesionadas, lo que fue considerado un alivio por las autoridades.

Las palmas afectadas representaban un importante valor ambiental y estético para la comunidad, ya que formaban parte del paisaje natural del lugar desde hace varios años.

Su pérdida ha generado preocupación entre los vecinos y ambientalistas, quienes han solicitado mayor supervisión en este tipo de actividades.

Finalmente, Guajardo Loo exhortó a la ciudadanía a extremar precauciones al realizar quemas controladas y recordó que es indispensable contar con la autorización y supervisión de las autoridades correspondientes para evitar tragedias mayores.

Mientras tanto, Protección Civil continuará con las investigaciones para determinar responsabilidades y evitar que hechos similares se repitan.