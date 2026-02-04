Morelos destaca en Concurso Regional de Escoltas de Secundaria

MORELOS, COAH.— Tras la deliberación del jurado calificador en el Concurso Regional de Escoltas a Nivel Secundaria, se dieron a conocer las instituciones ganadoras que representarán a la región de Los Cinco Manantiales en el Concurso de la Región Norte, el cual se celebrará en Piedras Negras.

Resultados del concurso

El primer lugar fue para la Escuela Secundaria General José María Morelos y Pavón, del municipio de Morelos.

El segundo sitio lo obtuvo la Escuela Secundaria Técnica del Estado Marcos Benavides, de Allende, mientras que el tercer lugar correspondió a la Escuela Secundaria General Antonio Machado, también del municipio de Allende.

Reconocimiento a las instituciones

Autoridades educativas felicitaron a las instituciones participantes, así como a docentes y directivos, por su disciplina, compromiso y destacado desempeño.

Asimismo, reconocieron el esfuerzo cívico que fortalece los valores y la identidad estudiantil en la región.