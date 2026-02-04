Inician preinscripciones escolares en Ciudad Acuña para el próximo ciclo

CIUDAD ACUÑA.– El sector educativo de la región inició el proceso de preinscripción rumbo al próximo ciclo escolar, con el objetivo de organizar la demanda de espacios en los distintos planteles de nivel básico.

Proceso de preinscripción en Ciudad Acuña

Las preinscripciones están dirigidas a los niveles de preescolar, primaria y secundaria. De acuerdo con el director de Servicios de Educación, César Morales, actualmente el proceso se encuentra activo para los niveles de preescolar y primaria.

El funcionario señaló que, hasta el momento, la respuesta por parte de los padres de familia ha sido baja, por lo que se hace un llamado a aprovechar este periodo para evitar contratiempos al inicio del siguiente ciclo escolar.

Llamado a la comunidad educativa

Indicó que uno de los principales problemas que se presentan año con año es la falta de espacios disponibles, ya que muchas familias buscan inscribir a sus hijos cuando el ciclo escolar está por comenzar.

"Es importante que se acerquen y que no dejen pasar estas fechas, porque es cuando pueden ir asegurando un lugar en una escuela que les beneficie", expresó.

Las autoridades educativas recordaron que este proceso tiene una duración limitada, por lo que reiteraron la invitación a realizar el trámite en tiempo y forma.