Automovilista se salva tras volcar su vehículo en fraccionamiento Santa Rosa de Ciudad Acuña

Ciudad Acuña, Coahuila.– Un automovilista se salvó de resultar lesionado tras protagonizar un fuerte accidente, luego de impactarse contra una vivienda y volcar su vehículo.

Los hechos se registraron en el cruce del bulevar Sur Poniente y la calle Tabasco, en el fraccionamiento Santa Rosa, donde el conductor perdió el control de la unidad.

El vehículo involucrado es un Nissan Sentra modelo 2011, color blanco, conducido por José, de 43 años de edad. De acuerdo con el reporte, inicialmente el automóvil se impactó contra una cerca de madera, cuyo propietario no fue identificado.

Posteriormente, la unidad continuó su trayectoria hasta chocar contra un muro de concreto y un ventanal de cristal, propiedad de Ismael, de 31 años de edad, impacto que finalmente detuvo la marcha del vehículo y provocó que quedara volcado.

A pesar de lo aparatoso del accidente, el conductor resultó ileso.

Detalles del accidente

Autoridades señalaron que los accidentes continúan siendo recurrentes en la ciudad, principalmente debido al exceso de velocidad con el que circulan algunos conductores.