Accidente de motociclistas deja herido grave en Villa de Palaú

VILLA DE PALAÚ, COAH.- Un aparatoso accidente entre motociclistas registrado en la avenida 5 de febrero y Moctezuma de esta Villa, dejó como saldo una persona lesionada de gravedad, quien fue trasladada de urgencia a la clínica 27 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) para recibir atención médica especializada y posteriormente enviado a una clínica de la ciudad de Nueva Rosita.

El herido fue identificado como Juan Carlos N originario de la colonia Partido del Trabajo del Municipio de San Juan de Sabinas.

De acuerdo con los primeros reportes, el ciudadano circulaba en una motocicleta marca Itálika acompañado de otra persona.

El accidente ocurrió cuando Juan N colisionó por alcance contra otra motocicleta tripulada por Gerardo N, de 21 años de edad y domiciliado en calle Girasol, sin número de la colonia Jardín.

Durante una maniobra, el conductor perdió el control y terminó impactando la otra unidad, lo que provocó que ambos vehículos cayeran al pavimento.

Tras el impacto, Juan Carlos N resultó con lesiones de consideración en rostro, por lo que fue auxiliado en el lugar por personas que presenciaron el hecho y posteriormente trasladado en una ambulancia a la sala de urgencias del IMSS, su estado de salud fue reportado como delicado.

Las autoridades locales investigan las circunstancias del accidente para deslindar responsabilidades. Mientras tanto, se hace un llamado a los conductores de motocicletas a extremar precauciones y respetar las normas de tránsito para situaciones de esta índole.